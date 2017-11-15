محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لأبناء مديرية سحار بصعدة وتسيير قافلة للمرابطين في الجبهات(مكتمل) صعدة-سبأ:

نظم أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة اليوم وقفة قبلية للتنديد باستمرار جرائم العدوان والصمت الدولي المخزي تجاه هذه الجرائم.



واستنكر أبناء مديرية سحار الحصار الإجرامي الذي يمارسه العدوان في استهداف الشعب اليمني بهدف الإخضاع والتركيع.



وفي الوقفة ، أشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بالدور الكبير لأبناء مديرية سحار في عطائهم ومواكبتهم لرجال الجيش واللجان الشعبية .. معبراً عن إدانته للحصار الذي يستهدف حياة الإنسان اليمني بشكل مباشر.



ودعا كافة حكماء وعقلاء المحافظة إلى إجتماع موسع الإثنين المقبل لتدارس الأوضاع في المحافظة جراء إستمرار العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء اليمن بصورة عامة ومحافظة صعدة بصورة خاصة، وكذا الجوانب المتعلقة بإرتفاع الأسعار والتلاعب بها.



وأكد بيان صادر عن الوقفة التمسك بالنهج المحمدي في مواجهة العدوان والحصار .. داعياً إلى التفاعل مع مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم.



إلى ذلك سير أبناء مديرية سحار قافلة الرسول الأعظم الغذائية دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة، احتوت على عشرات من الأغنام والإبل وأطنان من المواد الغذائية.



سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ