اختتام برنامج تدريبي في مكافحة دودة الجيش الإفريقي بذمار [15/نوفمبر/2017] ذمار - سبأ:

أختتم بمكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار اليوم برنامج تدريبي خاص بترصد ومكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي " الجدمي".



هدف البرنامج في ثلاثة أيام بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إكساب 26 من المهندسين والفنيين والمرشدين المهارات اللازمة للترصد ومكافحة حشرة الجدمي والتي تعرف بحشرة الجيش الافريقي.



وفي الاختتام أكد وكيل محافظة ذمار محمود الجبين أهمية استفادة المتدربين من المعلومات التي تلقونها خلال البرنامج التدريبي ونقل ما تلقوه الى المزارعين بما يسهم في مكافحة حشرة الجدمي التي تهدد المحصول الزراعي.



ولفت الى أن ما يقوم به المختصين في القطاع الزراعي لا يقل أهمية عن ما يقوم به أبطال الجيش واللجان في الجبهات كون القطاع الزراعي يعد جبهة من جبهات مواجهة العدوان الذي يفرض حصار خانق على أبناء الشعب اليمني منذ قرابة ثلاثة أعوام.



وثمن الوكيل الجبين دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دعم القطاع الزراعي وعدد من القطاعات بالمحافظة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمجتمع.



بدوره أكد نائب مدير مكتب الزراعة والري المهندس حافظ الجنيد أن البرنامج هدف الى رفع قدرات ومهارات المختصين في المكتب والمديريات في مجال الإرشاد الوقائي ومكافحة دودة الجيش الافريقي (الجدمي) التي تهدد المحاصيل الزراعية النقدية المهمة.



من جهته أشار مدير إدارة وقاية النبات المهندس أنس العيزي الى أن المشاركين تلقوا معلومات ومعارف حول دودة الجيش الإفريقي وطرق مكافحتها والمبيدات المستخدمة في رش المحاصيل للتخلص منها .. مبيناً أن المشاركين سينفذوا تدريب عملي افتراضي لتطبيق ما تلقوه خلال البرنامج في الواقع العملي.

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