مناقشة آلية تفعيل الأوعية الايرادية بمكتب الضرائب بعمران [15/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية تفعيل الأوعية الإيرادية وتحصيل الإيرادات الضريبية بمكتب الضرائب.



واقر الاجتماع تقييم الأوعية الايرادية بمكتب الضرائب ومتابعه إيراداتها أولا بأول وتحصيل المتأخرات وضبط المتلاعبين والممتنعين عن سداد الضرائب المستحقة لديهم للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وفي الاجتماع أكد المحافظ أهمية إيجاد إلية لتحصيل الضرائب بجميع أنواعها وإيجاد قاعدة بيانات واقعية يكون على أساسها عملية التحصيل خاصة التجارية والريع العقاري والمهن وضريبة الدخل وضريبة القات.



وشدد المحافظ برورة عمل رؤية وخطه مزمنة لعمل المكتب وفق أسس وقوانين ولوائح مصلحه الضرائب ووزارة المالية .



فيما شدد أمين محلي المحافظة صالح المخلوس على أهمية تشكيل لجنه من الهيئة الإدارية للمحافظة لمتابعة وتقييم عمل تحصيل الضرائب وتقديم الحلول والمقترحات للصعوبات التي قد تعترضهم أثناء عملية التحصيل.



بدورة استعرض مدير مكتب الضرائب محمد الغشم أهم الأنشطة والأعمال التي نفذها المكتب خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري والصعوبات التي تعرقل سير عمل المكتب.



حضر الاجتماع مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل وعضو الهيئة الإدارية للمحافظة احمد الصديق وعدد من مدراء الإدارات بمكتب الضرائب.

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