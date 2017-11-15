ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:05:57م
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تطورات الجبهات وتقارير الأداء لعدد من الوزارات
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس، ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
كوريا الجنوبية تدعو لبذل الجهود لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان إلى بذل جهود إقليمية لنزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية، قائلا إن الطموحات النووية الكورية الشمالية تمثل تهديدا ليس على الإقليم فحسب، وإنما على العالم بأسره.
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تقدمت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم.
الدنمارك تقسو على أيرلندا بخماسية وتصعد لكأس العالم في روسيا
سحقت الدنمارك مضيفتها ايرلندا 5-1 في إياب ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم امس الثلاثاء لتحجز بطاقة التأهل الأخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 2018.
آخر الأخبار:
مقتل مالا يقل عن 5 أشخاص فى فيضانات جديدة بالقرب من أثينا
إختتام دورة تدريبية حول دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإب
مصرع 18 شخصا اثر حادث مروري شرق الصين
إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان بمدينة يريم بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آلية تفعيل الأوعية الايرادية بمكتب الضرائب بعمران
[15/نوفمبر/2017] عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية تفعيل الأوعية الإيرادية وتحصيل الإيرادات الضريبية بمكتب الضرائب.

واقر الاجتماع تقييم الأوعية الايرادية  بمكتب الضرائب ومتابعه إيراداتها  أولا بأول  وتحصيل المتأخرات وضبط المتلاعبين والممتنعين  عن سداد الضرائب  المستحقة لديهم للدولة  واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 وفي الاجتماع أكد المحافظ أهمية إيجاد إلية  لتحصيل  الضرائب بجميع أنواعها وإيجاد قاعدة بيانات واقعية يكون على أساسها عملية التحصيل خاصة التجارية والريع العقاري والمهن وضريبة الدخل وضريبة القات.

 وشدد المحافظ برورة عمل رؤية وخطه مزمنة  لعمل المكتب  وفق أسس  وقوانين  ولوائح مصلحه الضرائب ووزارة المالية .

 فيما شدد أمين محلي المحافظة صالح المخلوس على أهمية تشكيل لجنه من الهيئة الإدارية للمحافظة لمتابعة وتقييم عمل تحصيل الضرائب وتقديم الحلول والمقترحات للصعوبات التي قد تعترضهم أثناء عملية التحصيل.

  بدورة  استعرض مدير مكتب الضرائب  محمد الغشم أهم الأنشطة والأعمال التي نفذها المكتب خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري والصعوبات التي تعرقل سير عمل المكتب.

 حضر الاجتماع مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل وعضو الهيئة الإدارية للمحافظة احمد الصديق وعدد من مدراء الإدارات بمكتب الضرائب.
سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام دورة تدريبية حول دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإب
إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان بمدينة يريم بإب
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تطورات الجبهات وتقارير الأداء لعدد من الوزارات
قبائل المربع الشمالي الشرقي بصنعاء يؤكدون استمرار مواجهة العدوان
مناقشة أنشطة منظمة أطباء العالم بإب
وقفة لأبناء مديرية سحار بصعدة وتسيير قافلة للمرابطين في الجبهات(مكتمل)
تدشين محرك البحث لمكتبات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن
اختتام برنامج تدريبي في مكافحة دودة الجيش الإفريقي بذمار
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
وزير الخارجية يسلم رسالة للقائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المخا بتعز
[15/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على الخوخة بالحديدة
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 27 غارة ويدمر جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء
[15/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تأسف لإخفاق مجلس الأمن في إلزام تحالف العدوان فتح المنافذ
[14/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by