عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس اللبناني يعتبر أن الحريري "محتجز" في مملكة بني سعود بيروت (سبأ):

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي أعلن استقالته قبل 12 يوما من عاصمة مملكة بني سعود "محتجز" في المملكة.



وقال عون خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للإعلام ومالكي وسائل إعلام مرئية ومسموعة اليوم إن "لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي 12 يوما، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، بما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان".



واعتبر أن احتجاز الحريري "عمل عدائي ضد لبنان، لاسيما وأن رئيس الحكومة يتمتع بحصانة دبلوماسية وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا".



وطالب عون بعودة الحريري "معززا مكرما" إلى بلاده.. مضيفا "لن نقبل بأن يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه"... مشيرا في الوقت نفسه إلى وضع عائلة الحريري.



وقال إن "وضع عائلة الحريري مماثل لوضعه"... موضحا "لم نطالب بعودتها في السابق، لكننا تأكدنا أنها محتجزة أيضا ويتم تفتيشها عند الدخول والخروج".



وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها الرئيس اللبناني صراحة عن احتجاز الحريري لدى بني سعود منذ إعلان الأخير في الرابع من نوفمبر الجاري من الرياض استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.



ولم يقبل الرئيس اللبناني استقالة الحريري حتى الآن، وقال سابقا إنه "ينتظر عودة الحريري" إلى لبنان للاطلاع على ظروف استقالته "ليبني على الشيء مقتضاه".



وجدد عون اليوم الأمر ذاته، قائلا "لا يمكن أن نقبل الاستقالة والرئيس الحريري محتجز أو خارج لبنان".



وأوضح في هذا الجانب أن "تقديم الحريري الاستقالة على النحو، الذي تم فيه يشكل سابقة، ذلك أن استقالة الحكومات لها أصولها ومفاعليها، ومنها القيام بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة كي لايحصل فراغ في السلطة".



وأضاف "يمكن له (الحريري) أن يعلن أسباب استقالته من لبنان، ويمكن الحوار حول كل المواضيع التي يمكن أن تكون دفعته إلى الاستقالة شرط عدم المساس بالسيادة والأمن اللبنانيين".



وكان الحريري قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري من الرياض وعبر قناة العربية الناطقة باسم النظام السعودي استقالته من رئاسة الحكومة بالتوازي مع شن هذا النظام حملة إعلامية عدائية ضد ايران وحزب الله.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ