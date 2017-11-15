محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة من مجلس النواب تطلع على أضرار العدوان بحي الصعدي صنعاء-سبأ:

نفذت لجنة من أعضاء مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ ناصر محمد باجيل اليوم نزولا ميدانيا إلى حي الصعدي بأمانة العاصمة للإطلاع على الأضرار التي خلفها القصف الصاروخي لطيران العدوان السعودية الأمريكي على الحي.



حيث تفقد نائب رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس على حجم الدمار الذي خلفته الغارة الجوية على حي الصعدي، مستمعين من المواطنين إلى معاناة عدد من الأسر التي تضررت منازلهم والإجراءات التي تمت لإخراج العديد من سكان الحي من تحت الأنقاض بعد أن حول طيران العدوان منازلهم إلى ركام وأصبحوا مشردين وبلا مأوى.



وعبر نائب رئيس مجلس النواب عن أسفه البالغ لما لحق بالمواطنين ومنازلهم من أَضرار جسيمة جراء غارة طيران تحالف العدوان التي أدت إصابة عدد من المواطنين وتدمير كلي لبعض المنازل .. معتبرا مثل هذا القصف الهمجي حرب إبادة جماعية.



وأكد أن هدم هذه المنازل على رؤوس ساكنيها جرائم حرب مكتملة الأركان لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم .. لافتا إلى أن مثل هذه الجرائم تعزز اللحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتسهم في تقوية التلاحم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية فضلا عن أنها تزيد أبناء الشعب اليمني إصرار وعزيمة على مواجهة العدوان وإفشال مخططاته مهما طال الزمن.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ