محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أوضاع قطاع التعليم الفني بأمانة العاصمة صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان أوضاع ونشاط قطاع التعليم الفني ومكاتبه بالمديريات.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التعليم والشباب بالأمانة زياد الرفيق ووكيل قطاع الوحدات الإدارية علي القفري، الصعوبات التي تواجه المعاهد الفنية والتقنية بالأمانة جراء استمرار العدوان.. مؤكدا أهمية دعم المعاهد الفنية والتقنية وتوفير النفقات التشغيلية لها بما يضمن استمرار التعليم الفني.



وأكد أمين محلي العاصمة حرص السلطة المحلية على دعم التعليم العام والتعليم الفني وتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية جراء العدوان والحصار.



وثمن صمود وجهود كوادر وموظفي التعليم بأمانة العاصمة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع كغيره من القطاعات .. مشيدا بمستوى كوادر المعاهد التقنية والفنية.



وأشار جمعان إلى أهمية تضافر جهود الجميع للتغلب على التحديات والصعوبات.. مؤكدا أن قطاع التعليم الفني من أهم ركائز عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.



وحث أمين محلي العاصمة قيادة ومدراء وموظفي مكاتب التعليم الفني بالأمانة والمديريات والمعاهد الفنية والتقنية على بذل المزيد من الجهود.



فيما أشاد رئيس لجنة الخدمات بمحلي الأمانة عادل العقاري بجهود كوادر معاهد التعليم الفني والتقني واستشعارهم المسؤولية واستمرارهم في القيام بواجباتهم رغم كل التحديات.



بدوره أكد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة يحيى المأخذي استمرار صمود وثبات الكادر التعليمي في المعاهد المهنية والتقنية بمختلف مديريات الأمانة.. مشيدا بدعم أمانة العاصمة لاستمرار التعليم الفني.



واستعرض مدراء المعاهد المهنية والتقنية بأمانة العاصمة الصعوبات التي تواجه المعاهد من انعدام النفقات التشغيلية والموارد المالية بالإضافة إلي توقف عدد من الأقسام التدريبية الهامة بالمعاهد وكذا ما تحتاجه من صيانة للمعدات والتجهيزات وترميم لعدد منها.



وثمنوا اهتمام قيادة أمانة العاصمة ودعمها لاستمرار العملية التعليمية بالمعاهد.. مؤكدين الاستمرار في أداء واجبهم خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.



حضر الاجتماع مدير مكتب المالية بالأمانة ماجد العامري وعدد من المعنيين.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ