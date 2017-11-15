محافظ إب يتفقد اعمال ترميم جامع ذي أشرع بمديرية الرضمة بإب

إب -سبأ:

تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم أعمال الصيانة والترميمات للجامع التاريخي بقرية ذي أشرع مديرية الرضمة بإب والذي يمولها مكتب الاوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب الأثار.



وخلال التفقد أستمع المحافظ صلاح إلى شرح من قبل مدير عام مكتب الأوقاف بإب عبداللطيف المعلمي حول مستوى تنفيذ الترميمات في هذا المعلم التاريخي الذي يزيد عمره عن 500 عام ونسبة إنجاز الترميمات 50 بالمئة من المشروع البالغ تكلفته ثلاثين مليون ريال .



وبين المعلمي أن اعمال الصيانة والترميم للجامع تشمل البنية وإعادة بناء المنارة وترميم الحمامات والبرك التابعة للجامع وفقا للطابع المعماري القديم.





وحث المحافظ صلاح الجهات القائمة على المشروع بسرعة إنجاز ماتبقى من أعمال الصيانة والترميمات لهذا الجامع التاريخي مع مراعاة إستكماله وفقا لطابعه القديم.





كما حث على ترميم السد الخاص بتزويد الجامع بالمياه والذي تعرض للتشققات نتيجة غارات العدوان الهمجي والبربري على الدار التاريخية التابعة لاسرة بيت أحمد صلاح والواقع بالقرب من هذا السد التاريخي بقرية ذي أشرع.



كما حث محافظ إب سكان القرية التاريخية على الحفاظ على الدُور والحصون القديمة ومدافن الغلال الزراعية التي تشتهر بها والتي تمثل شاهدا حيا على عظمة الانسان اليمني وحضارته الضاربة في أعماق التاريخ لأكثر من 7 ألاف سنة.





ووجه المحافظ صلاح بشراء وتركيب ثلاث منظومات شمسية لهذا الجامع وأثنين جوامع أخرى في المنطقة.





رافق التفقد مدير مديرية الرضمة عبدالللطيف الهمداني وعدد من مسؤولي الأوقاف والآثار بالمحافظة.

[15/نوفمبر/2017]سبأ