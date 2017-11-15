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نائب وزير التربية يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة بين الوزارة وشركاء التعليم
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي أهمية الشراكة الفاعلة بين الوزارة وشركاء التعليم لإنجاح العملية التعليمية.

وأشار في حفل تدشين مشروع توزيع الكتاب المدرسي الذي نظمته اليوم بصنعاء مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية تحت شعار " يدا بيد نبني الغد " إلى أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة تحديات العملية التعليمية التي افرزها استمرار العدوان الغاشم على بلادنا.

وشدد الدكتور الحامدي على ضرورة استشعار الجميع لمسؤولياتهم بإعتبار التعليم مسؤولية وطنية ، منوها بجهود مؤسسة حيدرة واسهامها في توفير الكتاب المدرسي لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أكد المستشار الاقتصادي للمجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز الترب أهمية تنافس منظمات المجتمع المدني للإسهام في التنمية، داعيا المنظمات إلى التفاعل الإيجابي في إطار تكامل الأدوار لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية التركيز على بناء الإنسان مع ضرورة مراجعة وترتيب اولويات إستمرار الحياة في ظل استمرار العدوان الهمجي على بلادنا .

فيما استعرضت رئيسة المؤسسة سهير المعيضي جهود المؤسسة في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التعاون والسلام والإسهام في مكافحة الفقر والجهل ومعالجة آثار الحروب ، لافتة إلى المشروع كأولى خطوات المؤسسة لدعم التعليم من خلال توزيع الكتاب المدرسي لطلاب مدرسة الشهيد صالح أبوبكر بمحافظة الضالع .

وتطرق المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالجبار البحري لأهداف المؤسسة ومنها تعزيز مجالات التنمية ومكافحة الأوبئة ومساعدة منكوبي الحروب ورفع المستوى التعليمي للمرأة.

وأعربت كلمة مجلس آباء مدرسة الشهيد صالح أبوبكر بمديرية جبن التي ألقاها حاتم عبدالسلام عن الشكر والتقدير للمؤسسة لتوفير الكتاب المدرسي لطلابها، مطالبا الجهات المعنية بالاهتمام بمدارس المناطق النائية.

سبأ
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