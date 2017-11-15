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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 01:12:34م
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الأرصاد : كتلة هوائية بادرة في المناطق الصحراوية والجبلية
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية و الجبلية بوجود كتلة هوائية بادرة وجافة تؤدي إلى انخفاض في درجة الحرارة الصغرى خلال الساعات القادمة .

وذكر المركز في نشرته اليوم التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن النشرات الساعيه الفعلية وخرائط الطقس السطحية ومخرجات التوقعات العددية تشير الى تأثر معظم المناطق الصحراوية والجبلية بكتلة هوائية بادرة وجافة

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق ,خاصة المرتفعة الى أدنى من الصغرى المئوية اثناء الليل والصباح الباكر .

ودعا المركز المواطنين وكبار السن والأطفال والعاملين خلال المناوبات المسائية الى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم , داعيا المزارعين الى حماية مزروعاتهم من تدني درجة الحرارة

سبأ
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