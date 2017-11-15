عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توغل محدود لآليات الاحتلال شرق رفح رفح – سبأ :

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وتجريف، وتحليق لطائرات استطلاع فوق أجواء المنطقة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بأن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وأربع دبابات انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق رفح، وتحديداً قرب بوابة النهضة العسكرية، وتوغلت لمسافة تزيد عن 100 متر في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة.



وأكدت أن الجرافات قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين ووضعت سواترا ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار في المنطقة وقنابل دخانية.



وكانت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت مساء أمس الثلاثاء، في أراضي المزارعين الحدودية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.



يذكر أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ