عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل واشنطن تدعو رعاياها في زيمبابوي ''للاحتماء'' واشنطن – سبأ :

دعت سفارة الولايات المتحدة في هراري، اليوم الاربعاء، الاميركيين الموجودين في زيمبابوي الى "الاحتماء حيث هم"، بسبب الغموض الراهن في الوضعين السياسي والامني في البلاد والناجم عن توجيه قائد الجيش تحذيرا غير مسبوق الى الرئيس روبرت موغابي.



وقالت السفارة في بيان ان "المواطنين الاميركيين في زيمبابوي مدعوون للاحتماء حيث هم، حتى إشعار آخر".



وأضاف البيان انه "نتيجة حالة الغموض السياسي المستمرة طوال الليل، اصدر السفير تعليماته لجميع الموظفين الامريكيين بالبقاء في منازلهم" يوم الاربعاء.



واوضحت السفارة انها "ستبقي على عدد ضئيل من الموظفين وتغلق ابوابها أمام الجمهور".



وأتت هذه التحركات العسكرية اثر تحذير غير مسبوق وجهه قائد الجيش الجنرال كونستانتينو شيوينغا الى الرئيس موغابي بسبب اقالته ايميرسون منانغاغوا من منصب نائب رئيس الجمهورية بعدما دخل الاخير في مواجهة مع غرايس موغابي (52 عاما) زوجة الرئيس التي تناصب العداء للكثير من المسؤولين في الحزب الحاكم.



وقال الجنرال شيوينغا في تحذيره ان الجيش يمكن ان "يتدخّل" إذا لم تتوقف عملية "التطهير" الجارية في صفوف الحزب الحاكم.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ