عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المخابرات اللبنانية تلقي القبض على قيادي متشدد بجبهة النصرة بيروت – سبأ :

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان صباح اليوم الاربعاء، انه ونتيجة المتابعة والتقصي، أوقفت قوة من مديرية المخابرات فجر اليوم في بلدة عرسال، أحد أبرز المطلوبين المتشددين لانتمائه لجبهة النصرة، المدعو مصطفى الحجيري الملقب بـ"أبو طاقية".



ويعد الحجيري، أحد تلاميذ مؤسس التيار السلفي في لبنان، "داعي الإسلام الشهال"، ومتهم بأنواع عديدة من القضايا التي تمس أمن الدولة اللبنانية وهيبتها، من قبيل وقوفه وراء اعتداءات متكررة على الجيش اللبناني وجرم الانتماء الى جهات مسلحة تعمل على إسقاط الدولة اللبنانية وغيرها من القضايا، التي أدت الى إصدار العديد من مذكرات التوقيف بحقه.



وذكرت تقارير اعلامية عدة، ان الحجيري، كان يقود مجموعة مسلحة هي بمثابة "اللواء اللوجستي" لمجموعات "جبهة النصرة" و"داعش" و"كتائب عبد الله عزام" على طرفي الحدود اللبنانيّة ـــ السورية قرب عرسال، واصبح يشكل نقطة ربط بين الجماعات المتطرفة في لبنان وخارجه.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ