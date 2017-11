Sharaf rencontre le Représentant résident du Comité international de la Croix-Rouge [15/نوفمبر/2017]



SANAA, 15 Nov. (SABA)-Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf, a rencontré le représentant résident du CICR à Sana'a.



Au cours de la rencontre , on a passé en revu des crimes commis par la Coalition de l'agression et plus récemment la fermeture totale de tous les ports terrestres et maritimes et les aéroports de la République du Yémen, y compris la probition de l'arrivée des avions des Nations Unies .



Il a exprimé de nouveau le refuse du gouvernement de salut national pour les actions menés par les forces de l' d'agression contre les pays à l'avant-garde des Emirats Arabes Unis et ses mercenaires.



Pour sa part, le représentant du Comité international du CICR continue de faire des efforts, qui fourniront des interventions d'aide et de soutien et possibles afin de renforcer le rôle de la Croix-Rouge pendant la période de conflit ou de conflit armé et d'épargner les civils les résultats des opérations armées .



