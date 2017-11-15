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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 استهدفت القوة الصاروخية و المدفعية مواقع العدو السعودي ومرتزقته ، فيما كسر أبطال الجيش و اللجان الشعبية زحوفاتهم وكبدوهم خسائر في الأرواح و العتاد .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في برج الخشل بمنطقة جيزان ، و أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع آخر للجنود السعوديين في مركز ظهيان .

في نجران استهدف قصف صاروخي تجمعات للجنود السعوديين في معسكر بليالين بعدد من صواريخ الكاتيوشا ،وقصفت المدفعية تجمعات لجنود العدو ومرتزقتهم في مواقع بالشرفة وقيادة الفواز ومرتفعات رجلا ، وتجمعات آخرى تم استهدافها بعدد من قذائف المدفعية في سلاطح و موقع نهوقة .

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في مجازة بمنطقة عسير ،واستهدفت تجمعات آخرى في معسكر عين الثورين ، وتم قصف تجمعات للجنود السعوديين المرتزقة في مقر قيادة حرس الحدود وخلف موقع المسيال.

وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق النقيب عمار بكيل ناشر القطيبي قائد سرية في الكتيبة الاولى باللواء 72 بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم ،كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم قيادات في عمليات للجيش و اللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في الجبهة نفسها .

كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ نوع زلزال2 على تجمعات المرتزقة في وادي ملح في بيت الأقرع،وقصفت تجمعات آخرى اسفل نقيل فرضة نهم بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان استهدفت تجمعات أفراد وآليات المرتزقة في نقطة شواق وقرية الغيل وتبة القناصين بمحافظة الجوف ،وقصفت تجمعات آخرى في جبل فايقة .

فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرون في عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقعهم في بوابة عمران بمنطقة صبرين ،وتم قنص اربعة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .

وحسب المصدر صد أبطال الجيش و اللجان محاولة تسلل للمرتزقة على تبة الصالحين بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم ،وتم قنص ثمانية مرتزقة شمال يختل بمديرية المخا،وتسعة آخرين تم قنصهم في مناطق متفرقة بالمحافظة ،فيما استهدف قصف مدفعي تحصينات المرتزقة في جبل هان .

وذكر المصدر أن المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ، وتم قنص مرتزق في جبهة طول السادة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة ،وقنص آخر في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء

ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي للجيش و اللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شرق وادي ربيعة في محافظة مأرب ،وتم قنص ثلاثة مرتزقة بفي مديرية صرواح بالمحافظة .

سبأ
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