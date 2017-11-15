محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غداً ورشة عمل خاصة بدور الإعلام في دعم قضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة صنعاء - سبأ :

تنظم مؤسسة رمز للتنمية بالتعاون مع الشبكة اليمنية لمناصرة المرأة والطفل وذوي الإعاقة غدا الخميس بصنعاء ورشة عمل حول دور الإعلام في دعم قضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة .



تهدف الورشة التى يشارك فيها 30 مشاركاً ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى تفعيل دور الإعلام في دعم قضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة ، وتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تُهمُ هذه الفئات .



كما تهدف إلى تعريف الإعلاميين بمهام الشبكة اليمنية لمناصرة المرأة والطفل وذوي الإعاقة وأنشطتها وبرامجها وتشكيل فريق من الإعلاميين أصدقاء للشبكة والمؤسسة.



وأوضحت رئيسة مؤسسة رمز للتنمية بشرى المحفدي أن الورشة تأتي انطلاقا من الدور الحيوي والمهم للإعلام في دعم قضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة وأهمية رفد الإعلاميين بالمعارف اللازمة حول هذه القضايا ليتمكنوا من تأدية دورهم تجاه هذه الشريحة على الوجه الأكمل.



وأشارت إلى أن الورشة ستتناول عدداً من المواضيع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للإعلاميين والصحفيين والخروج برؤى وتصورات لتفعيل دور الإعلام في دعم قضايا المرأة والطفل وذوي والإعاقة وتعزيز التنسيق بين وسائل الإعلام وكلاً من الشبكة والمؤسسة والجهات العاملة في هذه المجالات .



وبينت المحفدي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ البرامج والأنشطة في مجال التأييد والمناصرة لقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة وبناء قدراتهم المعرفية ، والاهتمام بتوفير بيئة مجتمعية آمنة للطفولة، وتنفذ مشاريع مختلفة في الجوانب التنموية والاجتماعية.



من جانبه أكد المنسق العام للشبكة اليمنية لمناصرة المرأة والطفل وذوي الإعاقة حسن الوريث أن الشبكة تعمل من خلال أنشطتها على مساندة ومناصرة حقوق وقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة وإيصالها إلى الجهات المعنية وكذا تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية لمناصرة هذه الحقوق بفعالية وكفاءة أفضل.



ولفت إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الشبكة ومختلف وسائل الإعلام لنشر الوعي المجتمعي بقضايا وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وبما يسهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق وتلبية حاجاتهم وتأسيس البرامج والرسائل الإعلامية الموجهة لهم .



وأشار الوريث إلى أنه سيتم خلال الورشة تأسيس فريق إعلامي صديق للشبكة اليمنية للمرأة والطفل وذوي الإعاقة بهدف تهيئة البيئة الإعلامية لإقامة جسور التواصل الفعال بين الإعلاميين وهذه الفئات من أجل رسالة إعلامية فعالة وتقديم المادة الإعلامية الموجهة لهم بشكل أفضل، في سبيل ايجاد اعلام هادف يساهم بكفاءة وفاعلية في التنمية المجتمعية في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا .





سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ