عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم طائرة ركاب في روسيا موسكو - سبأ :

لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة لدى هبوطها في أقصى شرق روسيا.



وذكرت وكالة / إنترفاكس / الروسية أن الطائرة تحطمت قبيل هبوطها في مطار محلي بقرية / نيلكان / التي تبعد أكثر من 1000 كم من العاصمة الإقليمية خاباروفسك وأنه كان على متنها تسعة أشخاص بينهم طاقم مكون من فردين وطفل / 4 أعوام / وتردد أن الطفل نجا من الحادث.



والطائرة من طراز "لت إل - 410" ثنائية المحرك وحمولتها القصوى 19 راكبًا وتملكها شركة خاباروفسك إيرلاينز.



ولم يشر التقرير إلى سبب تحطم الطائرة.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ