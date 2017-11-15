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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:01:25م
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مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم طائرة ركاب في روسيا
[15/نوفمبر/2017]
موسكو - سبأ :
لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة لدى هبوطها في أقصى شرق روسيا.

وذكرت وكالة / إنترفاكس / الروسية أن الطائرة تحطمت قبيل هبوطها في مطار محلي بقرية / نيلكان / التي تبعد أكثر من 1000 كم من العاصمة الإقليمية خاباروفسك وأنه كان على متنها تسعة أشخاص بينهم طاقم مكون من فردين وطفل / 4 أعوام / وتردد أن الطفل نجا من الحادث.

والطائرة من طراز "لت إل - 410" ثنائية المحرك وحمولتها القصوى 19 راكبًا وتملكها شركة خاباروفسك إيرلاينز.

ولم يشر التقرير إلى سبب تحطم الطائرة.

سبأ
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