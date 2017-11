Ciblage de ressemble mets de soldats saoudiens et leurs rassemblements [15/نوفمبر/2017]

JIZAN, 15 Nov. (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée etdes forces populaires a bombardé de sites et rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaries à Najran et à Jizan, infligeant à l'ennemi de grandes pertes.



Une source militaire a indiqué à Jizan, que la force de missile et de l'artillerie a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens dans le centre de Dhahian et de Bourj Al-Khachil.



La source a ajouté que que la force de missile et de l'artillerie a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens au camp de Bilbalin et les sites d'Al-Sharafah et la conduit d'Al-Fawaz et les sommets de Rajla'a, faisant de pertes parmi leurs rangs.



AM



SABA