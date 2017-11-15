عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تدعو لبذل الجهود لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية سول – سبأ :

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان إلى بذل جهود إقليمية لنزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية، قائلا إن الطموحات النووية الكورية الشمالية تمثل تهديدا ليس على الإقليم فحسب، وإنما على العالم بأسره.



وقال مون وفقا لوكالة يونهاب الرسمية إن المهمة الأكثر أهمية في الوقت الذي تصبح فيه القضايا النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تهديدا عالميا، هي منع الاستفزازات الكورية الشمالية والحفاظ على استقرار الوضع، وفي الوقت نفسه العمل على حمل كوريا الشمالية على الحضور إلى طاولة المفاوضات من خلال كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة .



وأدلى مون بالتصريحات في القمة السنوية لشرق آسيا (EAS) بحضور 17 قائد دولة بما في ذلك الصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة.



وقال القصر الرئاسي في بيان صحفي، إن الرئيس مون دعا الدول الأعضاء في القمة لبذل الجهود لتحقيق السلام النهائي في شبه الجزيرة الكورية، ودعاها أيضا للمساعدة في إقناع كوريا الشمالية بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية حتى يكون الحدث سلميا بحق.



وكان مون قد وصل إلى مانيلا يوم الأحد للمشاركة في القمة الإقليمية التي تضم أيضا 10 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) .

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ