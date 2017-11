Poursuite de bombardement contre le gouvernorat de Saada [15/نوفمبر/2017]

SAADA, 15 Nov. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a bombardée utilisant de missile et de l'artillerie contre les diverses zones du gouvernorat de Saada.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancée quatre raids contre les deux zones d'Al-Dhahir et d'Al-Hasamh.

La source a ajoutée que les zones d'Al-Al-Cheikh et d'Al-Omar et d'Al-Ghour ont été bombardée par les missiles et de l'artillerie de l'armée et des forces populaires, qui a ciblée les maisons de citoyens, leurs fermes et les routes publiques.



AM



SABA