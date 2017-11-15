رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدنمارك تقسو على أيرلندا بخماسية وتصعد لكأس العالم في روسيا دبلن – سبأ :

سحقت الدنمارك مضيفتها ايرلندا 5-1 في إياب ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم امس الثلاثاء لتحجز بطاقة التأهل الأخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 2018.



وتأخرت الدنمرك بهدف مبكر من ضربة رأس من شين دافي لكنها سيطرت سريعا على المباراة وهزت الشباك بهدفين متتاليين الأول عندما سدد اندرياس كريستينسن كرة بعد نصف ساعة اصطدمت بالقائم ولمست سيروس كريستي إلى داخل الشباك.



وتبع ذلك الهدف الثاني من اريكسن الذي ضمن الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 64 قبل أن يكمل ثلاثيته بعد خطأ دفاعي بعد ذلك بعشر دقائق.



وأضاف نيكلاس بندتنر الهدف الخامس من ركلة جزاء قرب النهاية لتصل الدنمرك للمرة الخامسة إلى نهائيات كأس العالم بعدما تعادلت بدون أهداف في الذهاب.



وحول نيكولاي يورجنسن كرة عالية باتجاه مرماه بعد ركلة حرة لكن مدافع برايتون اند هوف البيون وصل للكرة قبل كاسبر شمايكل ليهز الشباك ويسعد الجماهير باستاد افيفا.



لكن الدنمرك لم تشعر بالقلق وأنقذ دارين راندولف حارس ايرلندا الذي تألق في مباراة الذهاب فرصتين من وليامز كفيست وبيون سيستو.



وانهارت صاحبة الأرض وأصبح من السهل اختراق دفاعها في الهجمات المرتدة حيث وصل اريكسن إلى هدفه 11 في التصفيات.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ