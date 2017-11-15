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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:01:25م
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السبت القادم تدشين المخيم الطبي المجاني الـ 16 بمحافظة الجوف
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة السبت القادم بالمركز الصحي بمديرية الزاهر في محافظة الجوف المخيم الطبي المجاني السادس عشر ويستمر ستة أيام .

ويقام المخيم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بالمحافظة ضمن الحملة الثانية " رحماء بينهم " ويقدم خدمات المعاينة والفحوصات في مجالات الباطنية ، الأطفال ، الأمراض الجلدية ، طب وجراحة العيون، النساء والولادة والأمراض النفسية

كما سيجري الاستشاريون والأطباء المشاركين في المخيم العمليات الجراحية للمياه البيضاء و الأكياس الدهنية .

وأشار المدير التنفيذي للجمعية توفيق علي قاسم لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المخيم يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في مديرية الزاهر وما حولها نظرا للظروف المادية الصعبة جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر على البلاد الذي زاد من الأعباء الاقتصادية والصحية عليهم. .

ولفت إلى أهمية هذه المخيمات الطبية خاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار والتي أدت إلى تردي الوضع الصحي في مديريات المحافظة .

سبأ
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