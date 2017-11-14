عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحركات لجيش زيمبابوي بالعاصمة والجيش يبرر هراري – سبأ :

نشر جيش زيمبابوي قواته في مواقع بالعاصمة هراري منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسيطر على هيئة البث الرسمية.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان صادر عن الجيش أن التحركات التي تشهدها زيمبابوي حاليًا "لا تهدف إلى سيطرته العسكرية على الحكومة وإنما تستهدف المجرمين الذين يرتكبون الجرائم ويتسببون في معاناة الشعب اجتماعيًا واقتصاديا".



وكان حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس روبرت موجابي(93 عاما) قد وجه اتهامًا لقائد الجيش بالخيانة مما عزز التكهنات بحدوث انقلاب.



وقال الجنرال سيبوسيوي مويو الذي تلا البيان " الرئيس روبرت موغابي وأسرته بخير " وما يقوم به الجيش هو " مجرد استهداف للمجرمين المحيطين بالرئيس البالغ 93 عامًا وأنه فور تحقيق مهمته سوف تعود كل الأمور لطبيعتها.



من جانبها ذكرت محطة "فويس أوف أمريكا" أن مركبات عسكرية وجنودًا شوهدوا في الشوارع مع الساعات الأولى لصباح اليوم وأن الجيش سيطر على محطة "زد بي سي" الحكومية.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ