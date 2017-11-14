محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل: قصف العدوان لمطار صنعاء عمل إجرامي يعرض الملاحة الجوية للخطر صنعاء - سبأ :

اعتبرت وزارة النقل إقدام تحالف العدوان السعودي اليوم بقصف مطار صنعاء الدولي عمل إجرامي وقرصنة جوية أخرجت المطار عن الجاهزية الفنية والملاحية وعرضت الملاحة الجوية في إقليم صنعاء للخطر.



وأوضحت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان السعودي شن غارة على مطار صنعاء الدولي استهدفت أجهزة الملاحة الجوية من بينها جهاز (VOR) الذي يقدم خدمات الملاحة الجوية للطيران المتجه من وإلى مطار صنعاء الدولي عند الهبوط والإقلاع .



وأشار البيان إلى أن مطار صنعاء الدولي مغلق أمام الرحلات التجارية والعلاجية منذ أكثر من عام واقتصر على رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية.



وقال البيان" ليس هناك ما يبرر هذا العمل الإجرامي غير إنه عمل إرهابي يستهدف المجتمع الدولي بأسره متجاهلا لكل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".



وناشدت وزارة النقل في بيانها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي العمل على إيقاف العدوان الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة الجوية وكذا العمل على رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي والبوابة الأولى للجمهورية اليمنية.

سبـأ [14/نوفمبر/2017]سبـأ