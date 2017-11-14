محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان تمول مشروع توزيع السلال الغذائية بمديرية الحداء بذمار صنعاء - سبأ :

نفذت مؤسسة مودة التنموية الخيرية مشروع توزيع السلال الغذائية بمديرية الحداء في محافظة ذمار بقيمة عشرة ملايين و 194 ألف ريال بتمويل من مؤسسة بنيان التنموية في إطار برنامجها الإغاثي والإنساني .



استهدف المشروع 490 أسرة من الأسر الأشد فقراً في عزل كومان المحروق وأعماس الجبل وبني حديجة وأعماس الضلاع بمديرية الحداء .



وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان الدكتور محمد المداني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع جاء ترجمة للأهداف الإنسانية للمؤسسة تجاه الأسر المتضررة في المديرية وإسهاماً منها في سد الفجوة القائمة في نقص الغذاء للتخفيف من معاناة هذه الأسر.



ودعا المنظمات إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني الخانق الذي يعاني منه الشعب اليمني .



فيما ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة مودة عبدالله الكبسي أن المشروع يأتي تواصلاً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة في العديد من المحافظات ، مشيراً إلى أن المؤسسة ستنفذ المزيد من المشاريع في مختلف المحافظات .

سبـأ [14/نوفمبر/2017]سبـأ