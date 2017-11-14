المنتخب الوطني يضع قدماً في نهائيات كأس آسيا بتعادله مع طاجيكستان وضع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قدماً في نهائيات كأس آسيا بتعادله سلبيا مع مضيفه منتخب طاجيكستان في المباراة التي جرت بينهما اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السادسة.