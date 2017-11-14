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إجتماع يناقش دور القبيلة في مواجهة العدوان بالجوف
[14/نوفمبر/2017]
الجوف - سبأ :

ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي، الجوانب المتعلقة بدور القبيلة في مواجهة العدوان وتشكيل لجان مجتمعية لتعزيز وتقوية الجبهة الداخلية.

وفي الإجتماع الذي ضم قيادات السلطة المحلية ومشائخ وعقلاء ووجهاء المحافظة .. أكد المحافظ الملاحي ضرورة تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية ودعم الجبهات في مواجهة العدوان والتصدي لمؤامراته وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وشعبا وحضارة وتاريخ.

وأشار إلى دور أبناء الجوف في مواجهة العدوان ومرتزقته والبطولات التي يسطرونها في مختلف جبهات الشرف وتضحياتهم دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته .. لافتا إلى أهمية تشكيل لجان مجتمعية من أبناء المحافظة لتحصين الجبهة الداخلية وإفشال مخططات العدوان.

وألقيت في الإجتماع كلمات أكدت ضرورة تعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف بقوة وحزم لمواجهة قوى تحالف العدوان ودعم جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد للدفاع عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

وأقر الإجتماع تشكيل لجان قبلية للتكافل الإجتماعي على مستوى المحافظة والمديريات ولجان قبلية للتحشيد لرفد الجبهات بالرجال .

ودعا الإجتماع قبائل محافظة الجوف إلى إعلان صلح عام ضامن شامل في عموم المحافظة يأمن فيه الخائف في بطن المخيف، وترحيل قضايا القتل والثأر والخلافات والنزاعات إلى ما بعد تحرير الوطن ودحر قوى الغزو والاحتلال والتفرغ لمواجهة العدوان ورفد الجبهات.

سبـأ
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