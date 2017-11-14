محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإدارة العامة للمرور تدشن العمل بنظام القائمة السوداء







دشنت الإدارة العامة للمرور اليوم العمل بنظام القائمة السوداء.



وفي حفل التدشين قدم المختصون بشرطة المرور عرضاً توضيحياً عن نظام القائمة السوداء المرورية وآلية عملها التي تعتمد على النظام الإلكتروني وفق عملية تسلسلية دقيقة تضمن سلامة المعلومات ودقتها .



وأشاد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد بهذه الخطوة المتقدمة للإدارة العامة للمرور في إنجاز العمل بنظام القائمة السوداء التي سيكون لها أثر إيجابي على الجوانب الأمنية وتطبيق القانون والحد من الفساد.



وقال" هذه المشاريع تعتبر نجاحا للوطن وليس للأشخاص وعلينا جميعا استشعار المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا ".



ونوهه اللواء المؤيد بجهود القيادة والعاملين في الإدارة العامة للمرور التي أنجزت كافة الترتيبات للعمل بنظام القائمة السوداء التي ستوفر الكثير من الجهد والوقت سواء بالبحث في البيانات وحفظها وأرشفتها أو بربط قاعدة البيانات في 15 محافظة بشبكة واحدة.



وأكد دعم قيادة الوزارة ومساندتها لمثل هذه المشاريع بحسب الإمكانيات المتوفرة نظراً لأهميتها في النهوض بالعمل الأمني على كافة المستويات.



فيما أوضح مدير عام المرور العميد خالد الشمام أهمية العمل بهذا النظام على الجوانب الأمنية كونه يعمل على توثيق بيانات السيارات المطلوبة أمنيا أو التي يتم التبليغ عنها كمسروقة ويحدث تزوير لبياناتها وغيرها مما يستوجب إدراجها في القائمة.



وأشار إلى أن هذا النظام سيسهم في ملاحقة وضبط المركبات التي تم إدراجها في القائمة السوداء .. معتبراً هذا الإنجاز يؤكد إصرار الأجهزة الأمنية على الاستمرار في تحقيق الإنجازات والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بكل الوسائل الممكنة والتطوير لوسائل عملها رغم الصعوبات التي تواجهها جراء استهدافها من قبل العدوان.



من جانبه اعتبر مدير عام كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي تدشين العمل بنظام القائمة السوداء نجاحاً وإنجازا هاما.



وأشار إلى أن هذا النظام يعمل بتقنية متطورة وحديثة يضاهي الأنظمة المتوفرة في عدد من الدول العربية .. مبينا أن هذا النظام سيوفر كثير من الجهد والوقت في ضبط المطلوبين أمنياً والمخالفين لأنظمة وقواعد المرور من خلال التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة.

سبأ [14/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ