محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال تركيب أجهزة طبية بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان صنعاء -سبأ:

استكمل مستشفى 22 مايو بضلاع همدان بمحافظة صنعاء تركيب عدد من الأجهزة الطبية بأقسام العظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون.



وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور مطهر مرشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم الانتهاء من تركيب جهاز ال( سي ارم ) الذي يستخدم بعمليات العظام وتثبت كسور العمود الفقري وكذا جراحه المسالك البولية.



وأشار إلى أن المستشفى استكمل توفير وحدة المناظير لقسم الأنف والأذن والحنجرة وكذا إدخال وحدة مناظير العيون.



وثمن الدكتور مرشد جهود المحافظ وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وتمويله مع فاعل خير لجهاز ال (سي ارم).. منوها بدور مكتب الصحة بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية في التغلب على الصعوبات التي تواجه المستشفى.



وأكد أن هذه الأجهزة تمثل إضافة نوعية لتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ