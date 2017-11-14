محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشفى المظفر بمدينة تعز يتسلم أدوية خاصة بمرض السكر تعز-سبأ:

تسلم مستشفى المظفر بمدينة تعز اليوم أربعة آلاف و200 أنبولة أنسولين خاصة بمرض السكري .



وعبر عدد من مرضى السكر بمحافظة تعز عن الشكر والتقدير لقيادة مكتب الصحة العامة والسكان ممثلة بمدير المكتب الدكتور حسن العزي ومتابعته وجهوده التي بذلها في إيصال هذه الأدوية إلى مستشفى المظفر بمدينة تعز.



وأشادوا بهذه المبادرة الإيجابية التي تسهم في تخفيف معاناة مرضى السكر وإنقاذ حياتهم وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



ومن المتوقع أن يتم توزيع أنبولات الإنسولين للمرضى بعد تخزينها وحصرها .

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ