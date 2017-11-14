الشمالية تدين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في مناورات مع سول دانت كوريا الشمالية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن وجودها يؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي الى حرب نووية.