[14/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ؛:
اطلع مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المحويت الدكتور عبد الملك مزارق اليوم على سير العملية التعليمية والتدريبية بمعهد اليمن والخليج للعلوم التقنية بمدينة المحويت .
وتفقد الدكتور مزارق أقسام وقاعات ومعامل المعهد الصحي والتقني، مستمعا من عميد المعهد أحمد القهدة إلى إيضاح حول المجالات التدريبية والتأهيلية للمعهد الذي يستوعب نحو 120 طالبا وطالبة في تخصصات القبالة ومساعدي الأطباء والتمريض والمختبرات .
وأشاد بدور المعاهد التقنية والفنية في إستيعاب جزء من مخرجات التعليم العام وتأهيل وتدريب الشباب والفتيات في المجالات الفنية والمهنية والتخصصات الطبية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل .
سبأ