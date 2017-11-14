محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة ووقفة إحتجاجية بالمحويت تندد بإستمرار العدوان وإغلاق المنافذ المحويت-سبأ:

نظمت السلطة المحلية والفعاليات المدنية والجماهيرية بمحافظة المحويت اليوم مسيرة ووقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان وإغلاق المنافذ .



ورفع المشاركون في المسيرة والوقفة التي شارك فيها وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية العزي الشجاف والوكيل لقطاع التنمية يحيى عبده إبراهيم ومدراء وأمناء عموم مديريات مدينة المحويت والرجم وجبل المحويت والمشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية ، اللافتات المنددة بما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر بحق أطفال ونساء اليمن.



وفي الوقفة ثمن وكيل المحافظة المساعد أحمد يحيى الأخفش مواقف أبناء المحويت في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد .



وطالب المنظمات الإنسانية والدولية بتحمل المسؤولية الأخلاقية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم وما خلفه من معاناة جراء إستمرار العدوان والحصار وإغلاق كافة المنافذ والموانئ اليمنية .



ودعا بيان صادر عن المسيرة والوقفة أبناء محافظة المحويت إلى إستمرار الصمود والثبات للذود عن الوطن ورفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح .



وأدان البيان إستمرار صمت المجتمع الدولي وتواطؤ المنظمات الدولية والإنسانية تجاه جرائم العدوان بحق اليمنيين .. مطالبا تلك المنظمات بالخروج عن صمتها وإدانة ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم يندى له جبين الإنسانية في اليمن.



وأكد البيان وقوف أبناء المحويت إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



ودعا البيان الجهات ذات العلاقة بتحمل المسؤولية في ضبط المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين والعمل على ضبط كل من تسول له نفسه إستغلال إحتياجات الناس .

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ