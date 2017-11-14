عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باريس تطالب بتمكين الحريري من العودة إلى لبنان باريس -سبأ:

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، بتمكين رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري من العودة إلى لبنان بحرية.



وقال فيليب، في جلسة للحكومة أمام البرلمان:"المهم الآن هو التأكد من أن سعد الحريري قادر على العودة بحرية إلى بلاده، لتوضيح وضعه وفقا للدستور اللبناني".



وأشار فيليب، إلى أنه بعد إعلان الحريري استقالته من منصبه رئيسا للوزراء، من على ارض بني سعود: "بدأت فترة من عدم الاستقرار في لبنان يجب وقفها في أقرب وقت ممكن".



وكان الحريري قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري من الرياض وعبر قناة العربية الناطقة باسم النظام السعودي استقالته من رئاسة الحكومة بالتوازي مع شن هذا النظام حملة إعلامية عدائية ضد حزب الله.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ