محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتفال بتخرج دفعة الشهيد هلال للعلوم السياسية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

أقيم بأمانة العاصمة اليوم حفل تخرج الدفعة الـ41 من كلية التجارة والاقتصاد قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء البالغ قوامها 37 خريجا وخريجة دفعة الشهيد عبدالقادر هلال .



وفي الحفل الذي رعته أمانة العاصمة ممثلة بالنقابة العامة لعمال البلديات والإسكان بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب أكد وكيل الأمانة لقطاع البلديات والبيئة المهندس عائض الشميري أهمية تسلح الشباب بالعلم والمعرفة ليتمكنوا من بناء حاضر ومستقبل الوطن.



وحث خريجي دفعة الشهيد هلال للعلوم السياسية على أن يشكلوا جبهة سياسية في مواجهة العدوان.



بدوره أوضح رئيس النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان بأمانة العاصمة محمد المرزوقي أن تسميه هذه الدفعة يعكس وعي الخريجين بالدور السياسي الوطني الذي قام به الشهيد عبد القادر هلال.



فيما أشارت كلمة الخريجين التي ألقتها الطالبة ريم السامعي إلى الجهود التي بذلها الخريجين خلال فترة الدراسة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.. مشيده بدعم السلطة المحلية بأمانة العاصمة ونقابة عمال البلديات لطلاب العلم.



وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات فنية وشعرية تم تكريم الخريجين بالشهادات وكذا تكريم أسرة الشهيد هلال وعدد من قيادات أمانة العاصمة ونقابة عمال وموظفي الأمانة بدرع الدفعة.



حضر الحفل مدير عام التوعية البيئية بالأمانة عبدالحليم السكري ومدير الإعلام بأمانة العاصمة عبدالله الفائق.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ