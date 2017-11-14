محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يطلع على سير التعليم بمدارس مديرية الحالي الحديدة -سبأ:

اطلع وكيل محافظه الحديدة لشؤون الشباب والرياضة صدام ناصر آل راشد اليوم على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس الحكومية والخاصة بمديرية الحالي.



واستمع الوكيل آل راشد ومعه مدير مكتب التربية عمر بحر ومدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي من مدراء المدارس والمدرسين إلى شرح عن سير الدراسة ومتطلباتهم وإحتياجاتهم المختلفة.



وأكد وكيل محافظة الحديدة دعم قيادة المحافظة للتربويين وإحتياجاتهم وبما يضمن إستمرار العملية التعليمية في مدارس المحافظة وحصول الطلاب والطالبات على حقهم في التعليم .



وحث مدراء المدارس والمدرسين والطلاب على المثابرة في التحصيل العلمي وتحسين الأداء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.



وناقش إجتماع بمكتب التربية برئاسة وكيل المحافظة صدام ناصر ومعه مدير مكتب التربية عمر بحر ومدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي، أوضاع التعليم في مديرية الحالي والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة.



وأشاد الوكيل بمستوى أداء مدراء المدارس والمدرسين في إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الإستثنائية التي يمرون بها جراء إستمرار العدوان والحصار.



حضر الإجتماع نواب مدير مكتب التربية ورؤساء الشعب ومدير المنطقة التعليمية بمديرية الحالي حسن وهبان.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ