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إجتماع برئاسة مهدي المشاط يناقش أوضاع التربويين وإجراءات تنفيذ البطائق السلعية
[14/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:



رأس عضو المجلس السياسي الأعلى عضو اللجنة الإقتصادية المشكلة من المجلس الأخ مهدي المشاط إجتماعا ضم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي وعدد من الوزراء والقيادات التربوية.

ناقش الإجتماع الأوضاع التي يمر بها التربويين والصعوبات التي تواجههم في سبيل إستمرار العملية التعليمية وإنجاحها والإجراءات التنفيذية لتوفير إحتياجاتهم وتنفيذ البطائق السلعية للتربويين.

واستمع الإجتماع من وكيل وزارة التربية والتعليم فؤاد الشامي ومدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد الفضلي إلى حول الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لتوفير البطائق السلعية للتربويين وكذا الصعوبات التي تواجه العملية التعليمة جراء العدوان وإجراءاته التعسفية.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط حرص المجلس على توفير الأجواء الملائمة لإنجاح العملية التعليمية وتعزيز صمود المعلمين في مواجهة العدوان وتلبية احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

ولفت إلى الجهود المبذولة في توفير البطائق السلعية وخاصة بعد تلافي الإختلالات التي رافقتها خلال الفترة الماضية .. وقال" يتم حاليا إستكمال الإجراءات التي تضمن للمعلمين والمستفيدين من البطاقة السلعية تفادي الأخطاء والإشكالات السابقة بما يضمن حصولهم على أفضل الأسعار وحمايتهم من استغلال بعض التجار".

فيما تناول رئيس الوزراء جهود الجهات المختصة لتنفيذ ما إلتزمت به الحكومة للتربويين ومنها توفير البطائق السلعية للقطاع التربوي بشكل خاص وكافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة وما قطعته من شوط في هذا الجانب وفي إطار ما تم تحصيله من إيرادات.

وأكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز صمود أبناء الشعب اليمني وخاصة منتسبي الوظيفة العامة وفي المقدمة التربويين الذين أفشلوا بصمودهم كل الرهانات وأثبتوا وطنيتهم واستبسالهم ورفضهم كافة أشكال الوصاية على البلاد والنيل من حريته.

حضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة عبده بشر ووزير النقل زكريا الشامي ووزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.

سبأ
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