عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية اللبناني :استقالة الحريري غير مستوفية الشروط بروكسل-سبأ:

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري غير مستوفية الشروط الدستورية.



ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن باسيل قوله في بروكسل اليوم خلال جولة أوربية لشرح ملابسات الاستقالة “إن استقالة الحريري غير مستوفية الشروط لا من قبل صاحبها ولا من رئيس الجمهورية ولا كلام في أي ملف آخر إلى حين عودة الحريري”... مشيرا إلى أن لبنان سيحدد موقفه من تطورات القضية قبل الأحد القادم.



وكان الاتحاد الأوروبي حذر أمس الأول نظام بني سعود من التدخل في الشؤون اللبنانية فيما أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الغموض الذي يكتنف وضع رئيس الحكومة سعد الحريرى منذ استقالته يجعل كل ما يصدر عنه لا يعكس الحقيقة.



وأعلن الحريري في الثالث من الشهر الجاري من الرياض وعبر قناة العربية الناطقة باسم النظام السعودي استقالته من رئاسة الحكومة بالتوازي مع شن هذا النظام حملة إعلامية عدائية ضد حزب الله.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ