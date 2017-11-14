[14/نوفمبر/2017]
صعدة-سبأ:
دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم العمل بمشروع تحديد معالم وتخطيط وحدات الجوار القريبة من مدينة صعدة عاصمة المحافظة وكذا مشروع الخطوط الإستراتيجية الذي يربط المحافظة بالمديريات والعزل .
وفي التدشين استمع المحافظ عوض من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس إبراهيم النمري إلى شرح حول المشروع البالغ تكلفته 120 مليون ريال وأهميته في مواكبة التوسع العمراني في عاصمة المحافظة والتخفيف من الإزدحام والاختناقات المرورية وتوسيع شبكة الطرق الداخلية بمركز المحافظة والتي تربطها بالمديريات.
وأكد محافظ صعدة أهمية إنجاز المشروع وفق المواصفات الهندسية المتبعة في شق وردم وسفلتت الشوارع الداخلية للمدينة وكذا الرابطة بين المحافظة والمديريات .. مشددا على ضرورة عمل عبارات للمياه بما يكفل عدم تكدسها في الشوارع والأحياء.
سبأ