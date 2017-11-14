محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يعزي نظيره العراقي في ضحايا الزلزال صنعاء -سبأ:

بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق سليم الجبوري وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق العراقية.



وعبر رئيس مجلس النواب عن خالص العزاء وصادق مواساة أعضاء مجلس النواب وكافة أبناء الشعب اليمني في كارثة الزلزال بعدد من المناطق العراقية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من أبناء الشعب العراقي الشقيق.



وأعرب عن تضامن أعضاء مجلس النواب والشعب اليمني إلى جانب أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي الشقيق في هذه المحنة .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب العراق الشقيق كل سوء ومكروه.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ