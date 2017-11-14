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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:00:40م
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وقفة بمديرية القفر بإب تندد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
[14/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
نظم أبناء مديرية القفر بمحافظة إب اليوم وقفة قبلية للتنديد بالصمت الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها مدير عام المديرية حسن القحيف إستمرار أبناء ووجهاء مديرية القفر في الصمود لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشيرين إلى أن جرائم العدوان وآخرها إستهداف حي الصعدي بصنعاء ومجزرة هران بحجة وإغلاق المنافذ اليمنية لن تثني الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه.

ودعوا كافة أبناء الوطن إلى الإحتشاد إلى جبهات العزة والشرف لمواجهة العدوان ومرتزقته ومخططاته وخاصة في ظل إستمرار تخاذل وتواطؤ المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان.

سبأ
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