رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذبحاني يحرز لقب فردي الرمح في إنطلاق شهداء الحربية للفروسية صنعاء -سبأ:

أحرز الفارس حمزة الذبحاني من كلية الشرطة على فرسه شموس لقب فردي الرمح في إفتتاح بطولة شهداء الحربية الخامسة للفروسية "التقاط الأوتاد" اليوم بصنعاء وحل محمد شعثان من الكلية الحربية على جواده جلمود وصيفا.



وحقق الفارس بلال الصبري على جواده الرعبوب من الكلية الحربية المركز الثالث في السباقات التي جرت على ميدان الفروسية بالكلية الحربية، وحل زميله حسن الملحاني على الفرس جيهان رابعا، ومحمد السباعي من كلية الشرطة في المركز الخامس.



وتختتم منافسات البطولة التي ينظمها جناح الفروسية بالكلية الحربية بمشاركة عدد من الفرسان النخبة يمثلون كليتي الشرطة والحربية، بعد غد الخميس بإقامة سباقات الإلتقاط لفردي السيف، والتي يعقبها تكريم الفرسان الفائزين من الفئتين واختتام البطولة.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ