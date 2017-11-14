رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنجلترا تواجه هولندا وإيطاليا وديا استعدادا لكأس العالم لندن-سبأ:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن منتخب إنجلترا سيلعب وديا مع هولندا وإيطاليا العام المقبل استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا.



وسيلعب فريق جاريث ساوثجيت في ضيافة هولندا في أمستردام في 23 مارس قبل أن يستضيف إيطاليا في استاد ويمبلي بعدها بأربعة أيام.



وأعلنت إنجلترا خوض المباراتين بعد ساعات من فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1958 بعد الخسارة 1-صفر أمام السويد في مجموع مباراتي الملحق الأوروبي.



وكانت هولندا، التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم 2010 والثالث في كأس العالم 2014، فشلت أيضا في التأهل لكأس العالم بعد احتلال المركز الثالث في مجموعتها الأوروبية خلف فرنسا والسويد.



وتعادلت إنجلترا بدون أهداف وديا مع ألمانيا بطلة العالم يوم الجمعة الماضي في استاد ويمبلي وستلعب على الملعب ذاته مع البرازيل اليوم الثلاثاء.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ