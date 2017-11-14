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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:00:40م
رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي.
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دانت كوريا الشمالية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن وجودها يؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي الى حرب نووية.
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تقدمت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم.
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  عربي ودولي
اليونان تعلن حالة الطوارئ في جزيرة سيمي بعد أن اجتاحتها عاصفة
[14/نوفمبر/2017]
أثينا- سبأ:
أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ على جزيرة سيمي اليوم الثلاثاء بعد أن جرفت أمطار غزيرة مفاجئة السيارات إلى البحر وألحقت أضرارا بالمنازل وتسببت في قطع إمدادات الكهرباء والمياه.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة النقل البحري في بيان لها، القول: "كشف أول شعاع من ضوء النهار في سيمي عن الكارثة واسعة النطاق التي تسببت فيها موجة قوية من الطقس السيئ".

وجرى نشر متطوعين ومعدات من الجيش والحكومة الإقليمية في الجزيرة المطلة على بحر إيجه لإعادة بناء الطرق وإصلاح الأضرار التي سببتها عاصفة يوم أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الغواصين يتأكدون من أن أحدا لم يكن عالقا داخل السيارات.

سبأ
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