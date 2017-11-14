عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليونان تعلن حالة الطوارئ في جزيرة سيمي بعد أن اجتاحتها عاصفة أثينا- سبأ:

أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ على جزيرة سيمي اليوم الثلاثاء بعد أن جرفت أمطار غزيرة مفاجئة السيارات إلى البحر وألحقت أضرارا بالمنازل وتسببت في قطع إمدادات الكهرباء والمياه.



ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة النقل البحري في بيان لها، القول: "كشف أول شعاع من ضوء النهار في سيمي عن الكارثة واسعة النطاق التي تسببت فيها موجة قوية من الطقس السيئ".



وجرى نشر متطوعين ومعدات من الجيش والحكومة الإقليمية في الجزيرة المطلة على بحر إيجه لإعادة بناء الطرق وإصلاح الأضرار التي سببتها عاصفة يوم أمس الاثنين.



وذكرت الوزارة أن الغواصين يتأكدون من أن أحدا لم يكن عالقا داخل السيارات.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ