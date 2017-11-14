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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:00:40م
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  عربي ودولي
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم مساعدات بمليار دولار لميانمار
[14/نوفمبر/2017]
طوكيو- سبأ:
تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 117 مليار ين (1.03 مليار دولار) لميانمار في اجتماع مع زعيمتها أونج سان سو كي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية اليابانية في بيان صحفي اليوم، إن مجموعة القروض منخفضة الفائدة ستستخدم في تمويل مشروعات منها البنية الأساسية وتمويل المشروعات الصغيرة التي تهدف إلى تحسين الدخل في الريف.

وتأتي تعهدات المساعدات في الوقت الذي تتعرض فيه ميانمار لانتقادات عنيفة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة ودول أخرى بسبب عمليات عسكرية أثارت فرار أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينجا من البلاد إلى بنجلادش منذ أغسطس الماضي.

ويحضر آبي وسو كي مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في الفلبين مع زعماء إقليميين آخرين.

وبحثت سو كي أثناء وجودها هناك أزمة الروهينجا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.. وبحكم دستور وضع أثناء الحكم العسكري لا تملك إدارة سو كي المدنية نفوذا على قوات الأمن في ميانمار.

سبأ
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