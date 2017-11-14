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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:00:40م
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تدشين مخيم طبي مجاني للعيون بمديرية الحيمة الداخلية
[14/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشن بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء المخيم الطبي المجاني لعمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بتمويل من مؤسسة ينابيع الخير الخيرية بالتنسيق مع جمعية النبراس الصحية ومكتبي الصحة بالمحافظة والمديرية.

يهدف المخيم الذي يستمر ثلاثة أيام إجراء الفحص الطبي لعدد 240 شخص وإجراء 150 إلى 200 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف العلاجات المجانية.

وفي التدشين دعا نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم أبناء المديرية إلى الاستفادة من المخيم.. مثمنا جهود جمعية النبراس في المساهمة في تخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال الأوضاع الراهنة.

فيما أعتبر مدير جمعية النبراس الدكتور عبدالحق الأشول إلى المخيم نقلة نوعية في الخدمات الطبية التي تنفذها الجمعية في المناطق الريفية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

ولفت إلى أن المخيم يعد الأول لمؤسسة ينابيع الخير و الـ 198 لجمعية النبراس.. لافتا إلى أن الجمعية ستقوم بتنفيذ ثلاثة مخيمات في صنعاء ومحافظات أخرى خلال العام الجاري.

ودعا رجال الخير إلى تبني ودعم مثل هذه المخيمات لتخفيف معاناة المواطنين .. لافتا إلى أن اليمن بحاجة إلى إجراء 75 الف عملية في العام في هذا المجال.

سبأ
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