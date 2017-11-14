ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل علماء أسبان يتوصلون إلى آلية جديدة لإيقاف أورام الدماغ القاتلة مدريد- سبأ:

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من المركز الوطني الإسباني لبحوث السرطان، إلى آلية جديدة لإيقاف أورام الدماغ القاتلة.



وكشفت نتائج الدراسة أن الأورام في الدماغ التي من الصعب علاجها يمكن تثبيطها ووقف نموها وتطورها عن طريق تثبيط بروتين (تي آر إف 1).



ولاحظ الباحثون خلال الدراسة، أن الخلايا الجذعية تحتوي على مستويات عالية من البروتين (تي آر إف 1)، ولذا سعوا إلى تحديد كيفية منع هذا البروتين من التأثير على نمو الورم.



وأوضحت الدراسة، أن عرقلة البروتين (تي آر إف 1) في أورام الأورمة تسبب ضررا للحمض النووي من التيلوميرات في الخلايا الجذعية السرطانية مما منع هذه الخلايا من التكاثر.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ