محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يطلع على سير حملة النظافة بمدينة ذمار ذمار-سبأ:

اطلع محافظ ذمار حمود عباد اليوم على سير حملة النظافة الثانية بمدينة ذمار التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وخلال تفقده أعمال الحملة في المدخل الشمالي لمدينة ذمار، أشاد المحافظ عباد بجهود منتسبي صندوق النظافة في تنفيذ الحملة.. مؤكدا أهمية استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات من أحياء وشوارع المدينة.



وثمن المحافظ عباد تبني الصندوق الاجتماعي لهذه الحملة.. داعيا الجميع للتعاون مع عمال النظافة والمساهمة في الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.



فيما أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان أنه تم رفع نحو ثلاثة آلاف طن من المخلفات خلال سبعة أيام من الحملة التي تستمر 30 يوما.. مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في الحملة والحفاظ على النظافة العامة بشكل مستمر.



بدوره أشار نائب مدير الصندوق ماجد التينة إلى أن أعمال الحملة مستمرة بوتيرة عالية.. لافتا إلى أهمية تواصل جهود حملة التوعية المرافقة لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ