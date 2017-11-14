اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة إيني الإيطالية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان ميلانو- سبأ:

وقعت إيني الإيطالية للطاقة اتفاقا اليوم الثلاثاء للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة قبالة الساحل الجنوبي لسلطنة عمان وأبرمت اتفاقية مع قطر للبترول التي ستستحوذ على حصة في الامتياز.



وذكرت وكالة أنباء (رويترز) أنه وبموجب اتفاق التنقيب والمشاركة في الإنتاج، تدير إيني المنطقة 52 بحصة مبدئية قدرها 85 في المائة بينما ستملك النسبة الباقية وحدة تابعة لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة.



لكن إيني قالت إنها وقعت أيضا اتفاقا للنقل 30 في المائة من الامتياز إلى قطر للبترول في خطوة ستخفض حصة شركة الطاقة الإيطالية إلى 55 في المائة فور استكمالها.



ويأتي بيع حصص في حقول نفط وغاز تديرها إيني في إطار استراتيجيتها المسماة "التنقيب الثنائي" لجمع السيولة لتمويل مشروعات التطوير وتعزيز توزيعات الأرباح.



وقال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي "توقيع اتفاق المنطقة 52 تطور مهم في استراتيجية إيني لتعزيز حضورها بمنطقة الشرق الأوسط".



ورحب ديسكالزي بالاتفاق المبرم مع قطر للبترول نظرا لمركزها كمنتج كبير للغاز الطبيعي المسال.



وتسعى إيني، أكبر شركة أجنبية منتجة للنفط في أفريقيا، إلى تطوير أنشطتها في مجال الغاز الطبيعي المسال لإيجاد أسواق لاكتشافاتها الضخمة من الغاز في موزمبيق ومصر.



وقالت قطر للبترول في بيان منفصل إن المنطقة 52، التي تقع في مياه عمقها بين 10 أمتار وما يزيد على 2000 متر، لم تستكشف بالكامل بعد وتغطي ما يزيد على 90 ألف كيلومتر مربع.



وتسعى قطر للبترول إلى التوسع في الخارج من خلال مشروعات مشتركة مع شركات نفط عالمية للحفاظ على تفوقها على منافسيها في الولايات المتحدة واستراليا.



وستبدأ الشركة أعمال الحفر مع إكسون موبيل بحثا عن النفط والغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص في 2018.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ