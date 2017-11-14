محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة تطلق نداء إستغاثة لإنقاذ مرضى الغسيل الكلوي بإب صنعاء-سبأ:

أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان نداء استغاثة للمنظمات الدولية لإنقاذ مرضى الغسيل الكلوي بمحافظة إب والمحافظات الأخرى.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " أنها تلقت نداء استغاثة ومناشدة من مركز الغسيل الكلوي بمحافظة إب الذي يقدم خدماته لأكثر من 600 مريض من كافة الأعمار مصابة بالفشل الكلوي".



وأكد البيان أن مركز الغسيل الكلوي بإب أغلق أبواب الأمل بالشفاء من هذا المرض القاتل والذي وصل عدد الوفيات منه بين ثلاثة إلى خمسة مرضى في اليوم لانعدام الأدوية والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي.



وأشار إلى أن توقف المركز عن العمل يعني تهديد أن حياة 600 مريضا مهددة بالخطر ومعرضة للمضاعفات المبكرة والموت المفاجئ في أي لحظة .



وناشدت الوزارة الجهات والمؤسسات المحلية العامة والخاصة وعلى رأسها وزارة المالية والشركات المستوردة لمحاليل الغسيل الكلوي، والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ مرضى الغسيل الكلوي في جميع مراكز الغسيل الكلوي ومنها مركز الغسيل بمحافظة إب.



وأعربت الوزارة في بيانها عن أملها في أن يلقى نداء الإستغاثة إستجابة سواء من الجهات ومنظمات المجتمع المدني أو الشركات المحلية والمنظمات الدولية وفي المقدمة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود.



وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة تضع الجميع أمام مسؤوليتهم أمام الله والمبادئ الإنسانية السامية وحقوق الإنسان في الحصول على أبسط مقومات الحياة الحرة والكريمة ومنها حقه في التداوي.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ