ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:00:40م
رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد
أدى اليمين القانونية أمام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي.
الشمالية تدين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في مناورات مع سول
دانت كوريا الشمالية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين مشاركة ثلاث حاملات طائرات أمريكية في تدريبات مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن وجودها يؤجج التوتر الذي يمكن أن يؤدي الى حرب نووية.
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تقدمت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم.
المنتخب الوطني يضع قدماً في نهائيات كأس آسيا بتعادله مع طاجيكستان
وضع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قدماً في نهائيات كأس آسيا بتعادله سلبيا مع مضيفه منتخب طاجيكستان في المباراة التي جرت بينهما اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة السادسة.
آخر الأخبار:
تدشين مشروعي معالم وحدات الجوار والخطوط الإستراتيجية بصعدة
رئيس مجلس النواب يعزي نظيره العراقي في ضحايا الزلزال
وقفة بمديرية القفر بإب تندد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
الذبحاني يحرز لقب فردي الرمح في إنطلاق شهداء الحربية للفروسية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
اتفاق أمريكي فلبيني على إجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة
[14/نوفمبر/2017]
مانيلا- سبأ:
اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين على إجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز الحرب ضد الإرهاب عقب حصار استمر خمسة أشهر من جانب ميليشيات متحالفة مع تنظيم (داعش) الإرهابي لمدينة في جنوب الفلبين.

وبحسب وسائل الإعلام فقد قتل أكثر من 1100 شخص ونزح أكثر من نصف مليون شخص في الصراع بمدينة ماراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا) التي تركت في حالة خراب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في أول اجتماع رسمي بينهما، على أن واشنطن "ستواصل دعمها ومساعدتها في مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار ماراوي".

وذكر بيان مشترك صدر في وقت متأخر الليلة الماضية "أن الجانبين ملتزمان بتعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب من خلال إجراء تدريبات إضافية وزيادة تبادل المعلومات ومعالجة دوافع الصراع والتطرف".

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اليونان تعلن حالة الطوارئ في جزيرة سيمي بعد أن اجتاحتها عاصفة
رئيس وزراء اليابان يتعهد بتقديم مساعدات بمليار دولار لميانمار
الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في خربة الطويل جنوب نابلس
ثلاثة أحزاب تبدأ مباحثات جديدة لتشكيل الحكومة في إيسلندا
إجلاء 4 الاف شخص بعد العثور على قنبلة شرق ألمانيا
الحمد الله يدعو دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذو السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الأمن الروسي يعتقل 70 شخصا من”جماعة التبليغ”المحظورة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال غرب إيران إلى 530 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية.. وعائلة مقدسية تهدم متجرا لها جنوب الأقصى بضغط من الاحتلال
مقتل 22 شرطيا أفغانيا في هجوم لطالبان على نقاط تفتيش
العدوان السعودي على اليمن
هيئة الطيران : تدمير جهاز الإرشاد الملاحي يوقف رحلات المساعدات الإنسانية
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مرتزقته في تعز
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف مطار الحديدة الدولي
[14/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يدمر الجهاز الملاحي لإرشاد الطائرات بمطار صنعاء
[14/نوفمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي رفع الحصار عن الموانئ اليمنية
[14/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by