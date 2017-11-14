عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتفاق أمريكي فلبيني على إجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة مانيلا- سبأ:

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين على إجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز الحرب ضد الإرهاب عقب حصار استمر خمسة أشهر من جانب ميليشيات متحالفة مع تنظيم (داعش) الإرهابي لمدينة في جنوب الفلبين.



وبحسب وسائل الإعلام فقد قتل أكثر من 1100 شخص ونزح أكثر من نصف مليون شخص في الصراع بمدينة ماراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا) التي تركت في حالة خراب.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في أول اجتماع رسمي بينهما، على أن واشنطن "ستواصل دعمها ومساعدتها في مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار ماراوي".



وذكر بيان مشترك صدر في وقت متأخر الليلة الماضية "أن الجانبين ملتزمان بتعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب من خلال إجراء تدريبات إضافية وزيادة تبادل المعلومات ومعالجة دوافع الصراع والتطرف".

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ