محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة خاصة بتقييم إنتاج محصول الذرة للموسم الزراعي المنصرم بصعدة صعدة -سبأك

عقدت بمحافظة صعدة اليوم ورشة عمل خاصة بتقييم إنتاج محصول الذرة للموسم الزراعي المنصرم والإستعداد لموسم زراعة القمح للعام الجاري.



هدفت الورشة التي نظمها مكتب الزراعة والري بالمحافظة بالتعاون مع منظمة دي آر سي الممولة لأنشطة المواسم الزراعية بذور وأسمدة إكساب 14 مرشدا زراعيا من العاملين بمكتب الزراعة، بالمهارات الزراعية بالمختلفة.



وفي الورشة أشار مدير إدارة التسويق بمكتب الزراعة المهندس علي اشيب إلى إستمرار المكتب في تقديم الخدمات للمزارعين في مختلف الظروف وخاصة خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



ولفت إلى جهود مكتب الزراعة في البحث عن دعم للمزارعين وتوفير ما أمكن من البذور والمستلزمات التي تعينهم على زراعة أراضيهم وتحسين مستوى إنتاجهم كما وكيفا خصوصا لمواسم زراعة الحبوب بما يسهم في توفير الأمن الغذائي.



فيما أشار مسئول التنمية الزراعية بمنظمة دي آر سي أمين حاجب إلى أن المنظمة مستمرة في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة بما يكفل المساهمة في زيادة المحاصيل الإنتاجية.



وكان المشاركين استمعوا إلى المزارع أحمد عيظة صالح والذي أثرى الورشة بما يمتلكه من خبرات على مدى سنوات طويلة حول زراعة محصولي الذرة والقمح معززا تلك المعارف بأمثال زراعية وأهازيج تعتبر حكم ومعالم للمزارعين.

سبأ [14/نوفمبر/2017]سبأ